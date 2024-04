Støre og Gram legger fram langtidsplan for Forsvaret

Fredag legger Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fram sin lenge varslede langtidsplan for Forsvaret. – Det kommer et historisk løft for Forsvaret, sier statsministeren til VG. – Du har hørt meg si mange ganger at Norge truer ingen. Men vi har også et ansvar for at ingen skal true oss, legger han til.

Påkrevd Støre har tidligere sagt at helse og forsvar vil få de største pengene fra hans regjering de nærmeste årene - og at de derfor må prioritere knallhardt på statsbudsjettenes utgiftsside. Nå forteller Støre og Gram hvorfor det er nødvendig å gjøre store satsinger på det nasjonale forsvaret i årene som kommer: – Vi står i en situasjon hvor et historisk løft er påkrevd. Sikkerhetspolitikken i vår del av verden er varig endret etter februar 2022, da Russland angrep Ukraina, sier Støre. - Aldri før har nordområdene vært viktigere for Nato, og Norge er en del av nordområden

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgsporten / 🏆 18. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Støre om langtidsplanen: Lover historisk løft for ForsvaretDagens forsvar har kritiske mangler, og det er ikke tilpasset det aktuelle trusselbildet, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Etter vinterøvelsen: Forsvarstopp frykter bråstoppDen store Nato-øvelsen i nord har vært kostbar for Forsvaret.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Ny nasjonal transportplan: 100 milliarder i bompengerStore planer og store skuffelser i regjeringens nye samferdselsmelding.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Statsministeren: Forsvar vil prege neste års budsjettSikkerhetssituasjonen i Europa vil sette sitt preg på regjeringens budsjett for neste år, der norsk forvar er høyt på prioriteringslista.

Kilde: Finansavisen - 🏆 26. / 51 Les mer »

Kostet over fem millioner – og fikk møte statsministerenFem år gamle Ko Muang Phet har plutselig blitt rikskjendis.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »