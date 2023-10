Støre: Norge ber om en umiddelbar våpenstillstand

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.Neste fase av krigen mellom Israel og Hamas trappes trolig opp ved Erez-grenseovergangen i løpet av de neste dagene, mener analytiker Colin Clarke.

VED GAZA: Sderot, Israel. TV 2s team i utkanten av byen Sderot, omlag 800 meter fra Gaza har mottatt melding om å forlate grenseområdene.Sent søndag kveld ga IDF beskjed til journalister og internasjonale korrespondenter om at de skulle forlate grenseområdet rundt Gaza. Det melder lokale medier på Telegram.

TILFLUKT: Nord på Gazastripen har det vært harde angrep hele helgen. På sykehuset har mange sivile søkt tilflukt. Foto delt fra Røde halvmåne, datert 29. oktober. Israel har anklaget Hamas for å ha et kommandosenter og annen militær infrastruktur på sykehus i Gaza, noe Hamas benekter. headtopics.com

Sykehuset har mottatt advarsler flere ganger den siste uken. Al Jazeera oppgir at de har tilgang til dronebilder fra området fra søndag. Det viser hundrevis av sivile som er samlet rundt sykehuset. Bildene viser også ambulanser og utrykningsberedskap ved sykehusets inngang. – Bakkeoperasjonene er komplekse og innebærer risiko.

I to uker har Israel bedt innbyggere i nordlige deler av Gaza og Gaza by om å evakuere sørover. Nå gjentar Hagari advarselen nok en gang.33 lastebiler med nødhjelp passerte søndag gjennom Gazas grense til Egypt, ifølge en talsperson ved grenseovergangen i Rafah. headtopics.com

Før krigen brøt ut 7. oktober ble det ifølge FN i gjennomsnitt fraktet inn rundt 500 lastebillass med forsyninger daglig.

