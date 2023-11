Støre mot strømmen

Demonstranter møtte de nordiske politikerne med krav om våpenhvile på Gaza, da møtet i Nordisk råd ble innledet på Stortinget i går. Aksjonistene i kampanjen Stopp oljeletinga fortsetter for andre uke med sine aksjoner, der planen er å forstyrre «business as usual». Det har skapt forsinkelser i Oslo-trafikken. Aksjonistene har fått kritikk for dette. De har også fått kritikk for å ha: tilgriset Energidepartementet med maling, limet seg fast til «Skrik»-maleriet, forstyrret en fotballkamp og for å ha tatt seg inn på TV 2-parketten på direkte-tv.

