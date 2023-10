– står i fare for å rykke ned fra Nations League

Christian Dehlie Lokøy, VGUten stjerner som Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten var Frankrike store favoritter mot Norge.

For selv om Marit Bratberg Lund tente et håp om poeng med scoring etter timen spilt, så headet Wendie Renard inn seiersmålet bare minutter etterpå og sikret seieren for Frankrike. Tapet gjør at Norge ligger helt sist i sin gruppe i Nations League og står i stor fare for å rykke ned. Det kan være krise for neste års EM-kvalifisering.

Kvalifiseringen endrer format inn mot EM i Sveits i 2025. Kvalifiseringen vil foregå i Nations League. Er man da på nivå A, det øverste nivået, vil man få en betraktelig lettere vei til mesterskapet i 2025 enn om man er på nivå B.Er man på nivå A vil de to beste lagene i hver gruppe går direkte til mesterskap. headtopics.com

Tredje- og fjerdeplassen på nivå A vil gå til play off, men får en lett kamp i den en av to play off-runder.De to beste i hver gruppe på nivå B og de to beste toerne vil gå videre til play off. De vil møte lag som er på mer eller mindre samme nivå med en gang.Foto: Frederik Ringnes / NTBDet handlet stort sett bare om Frankrike på Ullevaal i den første omgangen.

Bortelaget skapte lite, men etter drøye 23 minutter fikk Julie Dufour et hav av plass på venstrekanten. Innlegget fra dødlinjen traff kaptein– Jeg får litt vondt av dem. Det er et lag med mange dårlige opplevelser sammen, og et lag med lite selvtillit, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp i pausen.Foto: Frederik Ringnes / NTBEt innlegg fra Mimmi Löfwenius Veum fant Sophie Román Haug som headet inn mot Frida Maanum. headtopics.com

Sparebank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge slår seg sammenSammen blir de Norges største sparebank.

