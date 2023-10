SSB: Færre eldre lærere og flere lærere med mastergrad

Andelen lærerutdannede med kort høyere utdanning gikk ned med 3 prosentpoeng fra 2021 til 2022, viser en analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Andelen med kort, høyere utdanning er ennå den største gruppa blant lærere i grunnskolen, men utgjør nå 60 prosent av lærerne, mot 70 prosent i 2015.

– Dette henger sammen med at første kull med ny femårig grunnskolelærerutdanning begynte som lærere i 2022 og at det har blitt mer vanlig med lektorutdanning i grunnskolen, sier seniorrådgiver Kristian Dystland.Over de siste åtte årene er andelen lærere under 40 år økt, med 6 prosentpoeng. Det har blitt tilsvarende færre lærere over 40 år. I fjerde kvartal 2022 var 53 prosent av lærerne i grunnskolen over 40 år.

Det har vært en stor økning i andelen lærere under 30 år, noe som ses i sammenheng hvor antall årsverk som fylles av denne aldersgruppen. Andelen lærere under 30 år økte med over 5 prosentpoeng fra 2015 til 2022. Andelen avtalte årsverk for denne gruppa økte derimot med 3,4 prosentpoeng.– Dette betyr at flere unge lærere i grunnskolen jobber i stillinger med lavere stillingsprosent, for eksempel som vikarer, sier Dystland. headtopics.com