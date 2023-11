Sportsstudio - Tar grep: Senker prisene

Vi går nå inn i en spennende periode med toppkamper i Champions League, og med en svært spennende avslutning av Eliteserien, sier Christian Birkeland. Kanalen opplyser at de nå vil tilby pakker både med og uten reklame. For Total-pakka til TV 2 vil du nå måtte betale 349 kroner i måned uten reklame. For pakka med, vil du betale 399. Oppdateres.

