Sportsstudio - Tar grep etter terroren

To svenske fotballsupportere ble tidligere i oktober skutt og drept, og flere ble skadet, i forbindelse med Sveriges landskamp mot Belgia. Gjerningsmannen ropte «Allahu akbar» da han hoppet av scooteren sin og begynte å skyte rundt seg med et kalasjnikov automatgevær eller lignende våpen, skrev avisa SudInfo. Gjerningsmannen stakk fra stedet på scooteren etter hendelsen. Seinere ble han skutt under pågripelsen.

