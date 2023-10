Sportsstudio - Sparket

Robbie Fowler har fått sparken fra den saudiarabiske klubben Al-Qadsiah. Det skriver Reuters. Det skjer bare fire måneder etter at den tidligere Liverpool-spissen ble ansatt i klubben.

- Klubben setter pris på trenerens innsats og profesjonalitet og ønsker ham all suksess videre i karrieren, skriver Al-Qadsiah i en pressemelding. Tidligere Sevilla- og Marseille-manager Michael Gonzalez har tatt over sjefsstolen i Al-Qadsiah. Klubben ligger på andre plass på nivå to i Saudi-Arabia, ett poeng bak Al-Orobah som leder ligaen.

Les mer:

dagbladet »

- Politiet: Oppfordring til beboere etter eksplosjon i DrøbakSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

- Mulig paraglider-ulykke i StrynSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

- Egypts president: - Ekstremt farligSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

- Mike Johnson valgt til speaker i Representantenes husSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Nyhetsstudio - MorgennyttSiste nytt fra Dagbladet: • Gjerningsperson fortsatt på frifot etter masseskyting i USA... Les mer ⮕

NyhetsstudioSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕