Sportsstudio - Snøkaos: Avlyst

Det norske U23-landslaget i fotball for kvinner skulle ha møtt Italia i Larvik mandag ettermiddag, men snøen gjorde at kampen måtte avlyses. Det ble jobbet for å flytte kampen innendørs et annet sted på Østlandet mandag kveld, men det har man ikke lyktes med, melder Norges Fotballforbund på sitt nettsted.

Kampen var først satt opp på gressbanen i Framparken med TV-dekning på Direktesport. Så ble kampen flyttet til kunstgresset i Framparken. Heller ikke der var forholdene gode nok til spill. De norske U23-kvinnene slo Belgia 2-0 i Gent torsdag i forrige uke. Da scoret Emilie Woldvik og Anna Jøsendal i hver sin omgang. (NTB)

