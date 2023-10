Sportsstudio - Ny melding

Liverpool rykket søndag ut med en støtteerklæring til fotballstjernen Luis Diaz etter at fotballstjernens foreldre ble kidnappet i Colombia. «Liverpool Football Club kan bekrefte at vi er klar over en pågående situasjon som involverer familien til Luis Diaz i Colombia», skriver klubben.

«Det er vårt inderlige håp at saken løses trygt og så raskt som mulig. I mellomtiden vil spillerens velferd fortsette å være vår umiddelbare prioritet», heter det videre. Foreldrene til Diaz ble lørdag kidnappet i Colombia. Moren er kommet til rette, men faren er fortsatt savnet. (NTB)

