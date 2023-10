Sportsstudio - Døde: - Sinnssyk ulykke

Hockey-spilleren Adam Johnson (29) er død. Det bekrefter klubben hans, Nottingham Panthers, på X, tidligere kjent som Twitter søndag formiddag. Johnson ble bare 29 år gammel.

- Vi er knust over å måtte fortelle at Adam Johnson på tragisk vis har gått bort, skriver Nottingham Panthers. Amerikaneren fikk en skøyteskinne mot halsen under kamp og døde seinere av skadene. - En sinnssyk ulykke, skriver BBC. Johnson har tidligere spilt for svenske Malmö Redhawks i SHL.

