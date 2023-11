I pressemeldingen fra Head kommer det skal ha vært gamle fluorrester på redskapet som ble brukt til å forberede skiene til Mowinckel. Selvet vokset har blitt testet at Det internasjonale skiforbundet (FIS), som har bekreftet at det ikke inneholder fluor. «Vi er lettet over å ha funnet grunnen til at fluorverdiene var for høye. Vi har nå bedre forutsetninger for hva vi skal se etter i fremtiden», skriver Head i en uttalelse.Splid om Mowinckels fluorverdier: – Det er langt fra sannheten

