Splid om Mowinckels fluorverdier: – Det er langt fra sannheten

KNUST: Ragnhild Mowinckel fikk ikke den sesongåpningen hun håpet på, etter å ha blitt diskvalifisert i første omgang i Sölden.– Det har skjedd ett eller annet på veien fra skirommet til målingen oppe på henget. Noe som vi ikke klarer å finne klare svar på foreløpig, men vi gir oss ikke før vi har funnet noe. Det skal vi fortsette med til uken.– Vi prøver å reprodusere det vi gjorde i dag.

– Hun er helt knust. Hun har ekstremt høy moral og ville aldri i livet tenkt på å jukse. I alle internasjonale aviser blir hun satt spørsmålstegn ved. Det kan knuse alle og enhver, sier Skårdal.Det internasjonale skiforbundet testet alle startende utøvere i første og andre omgang.

– De 58 av 59 startende i første omgang, og de 30 startende i andre omgang, hadde alle verdier under 1, skriver FIS i en e-post til VG.– Det er en konfidensiell verdi som vi ikke er forpliktet til å offentliggjøre. Det eneste vi kan si er at den var langt over den aksepterte grenseverdien, skriver FIS videre.– Fluorkontrollørene testet alle skiene, og dette var den eneste skien som viste en ganske høy verdi, veldig mye mer enn minimumsgrensen, sier Gerdol. headtopics.com

I tekniske øvelser kan du bli satt på tilfeldig kontroll både i første og andre omgang. I første omgang prøver FIS å minimere tidsbruken for hvor lenge de har skiene inne på kontroll. Dersom skiene slår positivt ut på fluor, vil de bli flyttet til et nytt måleinstrument og fortrinnsvis en annen operatør for en ny vurdering.

FIS skriver: «Dette gjør vi for å minimere eventuell innflytelse på resultatet, både når det gjelder maskinvare og menneskelig feil. I tilfeller der det ikke er mulig, vil den nye testen bli gjort på samme instrument, med samme person, men på et senere tidspunkt hvor andre ski har blitt målt i mellomtiden». headtopics.com

