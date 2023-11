Spillerne har ventet på dette, men er det nok?

“Vi vil gjerne ha tilbakemelding før den publiseres for alle PC- og Xbox-spillere etter testingen,” heter det fra studioet.Starfield fikk kritikk av Nvidia-eiere da Microsoft-studioet kun lanserte med AMD FSR., men det ventes at Bethesda sin offisielle implementering vil løfte ytelsen flere hakk, spesielt med “Frame Generation-“trikset.

Oppdateringen kommer ikke et sekund for tidlig da spillet har mistet mange spillere etter lanseringen i september. Det er nok vanlig for enspiller-spill å tape spillere etter lanseringen, men Starfield er ikke helt som andre spill da det er veldig stort og håpet til Bethesda må jo ha vært “replayability” som med Skyrim? Mod-støtte kommer uansett ikke før neste år, så da får vi se om spillet kan hente seg tilbake, eller om det fortsetter å falle.

