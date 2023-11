Spillere i sjokk - nå tar de grep

DØDSULYKKE: Hockey-spilleren Adam Johnson (29) ble truffet av en skøyte i halsen under en kamp i England i helgen. Han døde av skadene. Her blir han hedret på hockey-arenaen. Foto: Jacob King I Frisk Asker har de bestemt seg for å innføre et internt påbud. Nå venter de på å få tilsendt beskyttere til hele laget fra utstyrsleverandøren.Han kan ikke garantere at det er på plass til lagets kamper denne uken. Han forsikrer imidlertid om at det vil være på plass etter den kommende landslagspausen.

– Barn opp til 18 år har plikt til å bruke det, og da må vi være gode rollemodeller, ta vårt ansvar og gå i bresjen for å bruke halsbeskyttere.– De aller fleste ventet på det, egentlig. Det var flere som tok på halsbeskytter på første trening etter den hendelsen òg, forteller stjernespilleren til TV 2.– Vi har diskutert det ganske heftig de siste dagene.

BESKYTTET: Her har hockeyproffen Victor Ejdsell på seg halsbeskytter under en kamp i Sverige. Den er ingen sikker forsikring, men kan ha en klar effekt og være en god beskyttelse, skriver NTB. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅNBonsaksen tror at man vil få se halsbeskyttelse også på andre siden av Atlanterhavet fremover.

– Nå blir det innført i resten av verden, tenker jeg. I hvert fall i Europa. Så hvorfor ikke? Det er ikke noen grunn til at det ikke skal bli det. Jeg tipper at det helt sikkert er spillere der borte som spiller med det fremover også, sier veteranen.UBESKYTTET: NHL-stjernen Pierre-Luc Dubois under en NHL-kamp tirsdag. Foto: John E. Sokolowski

