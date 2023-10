Spilleliste: Musikken til Halloween 2023

Når høstbladene begynner å danse i vinden og solen skjuler seg bak skydekket, vet vi at tiden er inne for noe skremmende. Halloween er her hvert år, og hva er vel bedre enn å tilføre litt atmosfære med den rette musikken?

Vi har spurt eksperter og de som burde vært eksperter om sanger som bør være med på en slik spilleliste, samt koblet inn vår egen kunnskap for å lage en liste på 3 timer og 45 minutter med 50 låter. Musikk har en særegen evne til å forsterke stemninger og følelser. I en skrekkfilm, for eksempel, vil mangel på musikk gjøre den mindre intens. Det er som om tonene griper tak i de dypeste delene av psyken vår og vrir om. I denne mørke sesongen, når skyggene blir lengre og hjertet slår litt fortere, kan musikken virkelig sette scenen for en høytid fylt med frykt.

Slik er det også med sangene fra artister som David Bowie, Ava Max, Michael Jackson, Violent Femmes, Nine Inch Mails, Eminem, Black Sabbath, Slayer og Nick Cave. De er med på den varierte listen som begynner med det som kan være en fest før det blir skummelt, og så ganske mørkt. headtopics.com

Så når Halloween kommer, og du ønsker å legge til rette for en skremmende god tid, ikke undervurder kraften i et godt musikalsk valg. For det er musikken som uforvarende får deg til å kikke over skulderen, som gjør at du skynder deg litt ekstra på vei hjem, og som til syvende og sist, gjør Halloween til en høytid vi enten elsker å frykte, eller frykter å elske.

