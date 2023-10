Spiegel: Tyske Shani Louk (22) som ble tatt til gissel er død

I etterkant gjenkjente moren datteren i en video, som sirkulerte på sosiale medier. I videoen var hun avkledd og bevisstløs på lasteplanet til en varebil omringet av bevæpnede militante.

Til nyhetsbyrået DPA, sier hun at datterens kropp ikke er funnet, men at en bit fra 22-åringens hodeskalle er funnet og at det er tatt en DNA-prøve fra denne. Det er ikke kjent hvor denne er funnet.skrev 11. oktober at Louk lå på et Hamas-sykehus i Gaza. Louks mor sa den gang at familien hadde fått bevis på at datteren var i live, men at hun hadde en alvorlig hodeskade og var kritisk skadet.

Spiegel: Tyske Shani Louk (22), som ble tatt som gissel av Hamas, er dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenMor Ricarda Louk foran en plakat av hennes datter Shani Louk i Tel Aviv 17. oktober. Les mer ⮕

Nyhetsstudio - Spiegel: Tysk gissel dødSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Synes Barcelona-spillerne er for pingleteIlkay Gündogan har spilt for Pep Guardiola siden 2016. I sommer var det på tide å forlate suksessskuta til Manchester City og trekke til Camp Nou og Barcelona. Den tyske landslagsspilleren forlot Etihad som kaptein for en Treble-mester. Dette oppnår man ikke uten å være en ekstrem vinnerskalle. Les mer ⮕

Hemmelig hastemøte om det som blir sommerens største overgangBayern München sportsdirektør Hasan Salihamidzic presser på for at de skal bli fort enige og holder derfor hemmelige møter med Leroy Sanes agenter. - Sommeren er nær og Sane blir sett på en garantist for en god sesong for den tyske storklubben. Les mer ⮕

Spiegel: Tyske Shani Louk (22), som ble tatt som gissel av Hamas, er dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕