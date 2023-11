Spent på Norges Bank: – Kan gjøre mye ugagn på kronekursen

– Nå har markedet priset inn en sannsynlighet for renteheving i desember på litt over 50 prosent. Det reflekterer usikkerheten, sier DNB-økonomen.– Det tok bort litt av grunnlaget for oppjusteringen Norges Bank signaliserte, sier Kjetil Olsen i Nordea.

Han påpeker at andre faktorer enn prisveksten og kronen, som arbeidsledigheten, har vært mer på linje med prognosene til sentralbanken. – Inflasjonen i september talte i disfavør av renteheving, men samtidig har vi en mye svakere krone enn Norges Banks anslag, påpeker Haugland i DNB.Den norske kronen har vært svak over lengre tid, og svekket seg kraftig gjennom første del av 2023. Mot slutten av våren var kronen nærOlsen i Nordea påpeker at kronekursen sannsynligvis vil svekke seg dersom Norges Bank nå skulle gå langt i å avlyse rentehevingen de varslet sist.

– Du kan gjøre mye ugagn på kronekursen ved å avlyse desember-hevingen nå. Du gjør mindre skade ved å opprettholde signalet om at det trolig kommer en heving til, sier han.Kronekursen og rentesettingen henger sammen på flere måter. Norges Bank har ved flere rentehevinger i år understreket at svakere krone enn anslått kan bidra til høyere rente.

Rentenivået i et land og forventningene til renten fremover spiller inn på valutakursene. I utgangspunktet er det mer gunstig å ha penger plassert et sted der man får mer igjen på grunn av høyere renter.Når Norges Bank skal vurdere de motstridende signalene prisveksten og kronekursen gir, tror Nordea-økonom Olsen at de lander på at de omtrent utligner hverandre.

