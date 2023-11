Sparkesykkelselskap må ut med 400.000 etter flere branner

– Det er vår klare oppfatning at det ikke er grunnlag for forelegg, sier daglig leder Tobias Balchen i Ryde til Bergens Tidende. Konklusjonen etter politiets etterforskning er at selskapet har brutt brann- og eksplosjonsvernloven, skriver politiadvokat Kathrine Kannelønning i en epost til BT. Politiet mener Ryde ikke har oppbevart skadde, eller mulig skadde batterier, på en brannsikker nok måte.Norges første valutaanalytiker har 45 års fartstid: – Kan ikke si at man trenger å være økonomCopyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Sparkesykkelselskap må ut med 400.000 etter flere brannerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: VG: 450 000 så premieren av NRK-satsingSiste nytt fra Dagbladet: «Makta» hadde premiere på NRK søndag. Den første episoden har blitt sett av 450 000. Episode to er sett av 300 000 seere så langt. Det opplyser NRK t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Flere skadet etter trafikkulykke – lastebilsjåfør pågrepetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Russland: Mange pågrepet etter at folkemengde på jakt etter israelere stormet flyplassOm lag 60 personer er pågrepet etter at en propalestinsk folkemengde stormet en flyplass i den russiske delrepublikken Dagestan, opplyser russiske myndigheter.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

BLADETNORDLYS: Flere satt i fyllearrest etter bråkHistorien gjentok seg for politiet natt til søndag.

Kilde: bladetnordlys | Les mer ⮕

DAGBLADET: Tatt på sengaFrankrike-trener Hervé Renard lar seg overraske over flere ting etter å ha møtt Norge.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕