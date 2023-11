Sparkesykkelselskap må ut med 400.000 etter flere branner

Konklusjonen etter politiets etterforskning er at selskapet har brutt brann- og eksplosjonsvernloven, skriver politiadvokat Kathrine Kannelønning i en epost til BT. Politiet mener Ryde ikke har oppbevart skadde, eller mulig skadde batterier, på en brannsikker nok måte.

– I mellomtiden blir vårt folks og alle våre soldaters enorme bragder simpelthen tatt for gitt, sier han videre. Utenriksminister Antony Blinken sa i Senatet tirsdag at Gazas framtid ikke er klar, men at USA og andre land diskuterer ulike muligheter. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTBUSA og andre land studerer en rekke mulige løsninger for Gazastripens framtid hvis Hamas blir fjernet fra makten, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Blinken mener at det fornuftigste scenarioet på sikt kan være at «en effektiv og gjenoppbygget palestinsk selvstyremyndighet» styrer Gazastripen, men at det er et spørsmål om hvorvidt en slik løsning kan oppnås.

Det hvite hus opplyser i en kommentar at å sende styrker til Gazastripen som del av en fredsbevarende styrke ikke er noe som vurderes eller diskuteres. 58 år gamle Lawrence Faucette var døende av hjertesvikt. På grunn av andre helseproblemer var han ikke aktuell som mottaker av et vanlig hjerte. I stedet fikk han operert inn et genetisk modifisert grisehjerte 20. september.

– Herr Faucettes siste ønske var at vi skulle sikre oss mest mulig læring ut av denne erfaringen, sier kirurgen Bartley Griffith, som ledet transplantasjonen ved University of Maryland Medical Center.

