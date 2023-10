SpareBank 1 SR-Bank ve SpareBank 1 Sørøst-Norge birleşiyor

– Vi er klare for å bli en kraftfull aktør, med hovedkontoret vårt utenfor hovedstaden. Kundene vil få et oppgradert tilbud og få tilgang til sterke kompetansesentre, sier Benedicte Schilbred Fasmer, administrerende direktør i Sparebank 1 SR-Bank.

Fasmer blir for øvrig sjef i den nye bankkonstellasjonen. Administrerende direktør i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen blir visekonsernsjef.går det frem at at det nye navnet vil bli SpareBank 1 Sør-Norge. Hovedkontoret skal være i Stavanger.Bankene skriver at den vil bli landets nest største bank, og vil være en sterk konkurrent mot norske og nordiske forretningsbanker.

– Vi befester nå posisjonen som Norges desidert største sparebank og nest største bank, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank. SpareBank 1 Sør-Norge vil bestå av 2300 ansatte og vil ha rundt 500 milliarder kroner i forvaltningskapital, og 375 milliarder kroner i utlån til folk og bedrifter, opplyses det.– Sterke kompetansemiljøer og konsernfunksjoner videreføres både i Sandefjord og Stavanger. Det nye, slagkraftige finanskonsernet vil ha dype sparebank-røtter, være på lag med kundene og til stede i lokalsamfunnene, skriver selskapene. headtopics.com

Det skal hentes inn rundt én milliard kroner gjennom en rettet emisjon der det skrives ut nye aksjer. Denne emisjonen er garantert fulltegnet, opplyser banken i meldingen. Pengeinnhentingen skal etter planen gjennomføres etter stengetid på Oslo Børs i dag, torsdag. At emisjonen skal gjennomføres før sammenslåingen er hensyntatt i bytteforholdet og fusjonsvederlaget, ifølge banken.

