Spansk media: Åpner opp for signering av spiller fra erkerival Real Madrid!

Blir det exit San Bernabeu, kan det bære mot et totalt uhørt klubbskifte for 27-åringen.har det gått så langt at Asensio er åpen for å høre på tilbud fra erkerival Barcelona i sommer. I september kom meldinger fra spansk media et Xavi hadde vist interesse for Real-vingen, en spiller klubben prøvde å signere som 18-åring, men måtte gi tapt for Real Madrid.

Hos Ancelotti har det blitt to kamper fra start så langt i sesongen på Asensio, med Ferran Torres og Ansu Fati i Barca-troppen vil Asensio trolig heller ikke her gå inn i startelleveren, men det lekes altså med tanken.På lørdag sparket QPR treneren – søndag var det klart for neste klubb til å «ta den vanskelige avgjørelsen»

