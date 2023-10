Spår kursoppgang for Equinor og Aker BP: – Aksjekursen skal opp

la i morgentimene fredag frem resultatet for tredje kvartal. Analytikere likte det de så. Equinors justerte driftsresultat var seks prosent bedre enn det analytikerne på forhånd hadde ventet, mens Aker BPs ebitda, driftsresultat før avskrivninger, lå tre prosent over forventningene.

– Aksjekursen skal opp, sier både Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets og John Olaisen i ABG Sundal Collier.– Equinor overrasker mest – Når det gjelder Equinor var det justerte driftsresultatet ni prosent bedre enn det vi hadde ventet. Det er hovedsakelig drevet av alt annet enn Norge. Norsk sokkel er hekt likt vårt estimat, sier Teodor Sveen-Nilsen og peker på at resultatene fra den internasjonale virksomheten, den amerikanske virksomheten og MMP-området var bedre enn forventet.– Også for Aker BP er årsaken lavere driftskostnader, sier John Olaisen– Equinor overrasker mest.

– At de tar ned produksjonsguidingen bør ikke komme som en overraskelse. Det skyldes lavere gassproduksjon på norsk sokkel i andre og tredje kvartal. Men dette er et eget valg fordi gassprisen har vært lav, sier John Olaisen.med 300 millioner dollar. John Olaisen minner om at Equinor ikke helt har gitt opp havvindprosjektene utenfor New York. headtopics.com

– Jeg snakket med selskapet i dag tidlig. Selskapet gjør ikke forandringer på investeringsanslaget for årene 2024 til 2026. Equinor venter investeringer på 13 milliarder dollar mot ti til 11 i år. En viktig del av det var USA-prosjektene. De siser at de må komme tilbake til det på kapitalmarkedsdagen i februar. Men de sier at de ikke har gitt opp prosjektene.

Les mer:

DN_no »

Aker Carbon Capture fortsatt i minusAker Carbon Capture har doblet ordreboken til tre milliarder kroner det siste året. Inntektene øker, men selskapet går fortsatt i minus. Les mer ⮕

Aker BP fikk et driftsresultat på 29 milliarder kroner i tredje kvartalAker BP fikk et driftsresultat på 29 milliarder kroner i tredje kvartal Les mer ⮕

Equinor tjente 8 milliarder dollar i tredje kvartal, ned fra rekordåret i fjorEquinor-resultatet faller fra rekordnivået i fjor, men konsernsjefen kaller det et sterkt resultat. Les mer ⮕

Equinor skriver ned havvind-prosjektene i New York med 3,4 milliarderEquinor skriver ned havvind-prosjektene i New York med 3,4 milliarder Les mer ⮕

Equinor tjente åtte milliarder dollar på driften i tredje kvartalEquinor tjente åtte milliarder dollar på driften i tredje kvartal Les mer ⮕

Equinor tjente 8 milliarder i tredje kvartalTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕