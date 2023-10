Sosiale medier beskyldes for å sensurere propalestinsk innhold

Den palestinske mannen Mohammad Abu Daqa sammen med en slektning like etter at et israelsk angrep på et hus har tatt livet av åtte familiemedlemmer.

Det flommer over av bilder, videoer og historier fra krigen på Gazastripen. Både aviser, TV-kanaler og sosiale medier domineres av den svært blodige konflikten.Flere mener at de som styrer sosiale medier, er partiske og sensurerer enkelte innlegg. Spesielt innleggene som støtter den palestinske befolkningen i krigen mellomDet er Meta som eier Instagram. De begrunnet det i sikkerhet.

De er langt fra de eneste som mister tilgang til kontoen sin i sosiale medier. Et søk på X viser at en rekke brukere som taler palestinernes sak, er blitt suspendert.Den malaysiske ministeren Fahmi Fadzil har slått alarm om Meta og Tiktoks sensur.– Retningslinjene våre er utformet for å sikre folks trygghet på appene våre samtidig som vi gir alle en stemme, skriver en Meta-talsperson til Reuters. headtopics.com

