Sosialdemokratiske partier mister velgere i Europa

Over hele Europa er trenden den samme: Tradisjonelt store, styringsvante sosialdemokratiske partier har tapt enormt mange velgere de siste tiårene. I land etter land har de mistet makt og oppslutning, og i mange land, som i Frankrike, har arbeiderpartiet nærmest blitt helt utradert.

Men hva er egentlig årsaken til at den sosialdemokratiske kollapsen skjer så mange steder samtidig? Et knippe samfunnsforskere fra en rekke universiteter rundt omkring i Europa har gått sammen for å analysere nettopp dette spørsmålet. Gjennom å etablere forskningsnettverket Progressive Politics Research Network (PPRNet) har de sett på typiske forklaringer og analyser for å forstå arbeiderpartienes fall, for så å se om forskning og data gir støtte til hypotesene. – Utgangspunktet vårt var at vi så et vesentlig sprik mellom hvordan folk snakket om sosialdemokratienes fall og hva de vitenskapelige bevisene fortalte oss. Dette ville vi finne mer ut av, forteller Tarik Abou-Chadi til Dagsavise





Dagsavisen » / 🏆 25. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Nest kaldest i Europa på torsdag – nå blir det varmegraderTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Trump truet med å trekke USA ut av NATO og kreve 400 milliarder dollar fra EuropaDen franske Europa-kommissæren Thierry Breton forteller om et møte mellom Donald Trump og Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen i Davos i 2020. Trump truet med å trekke USA ut av NATO og kreve 400 milliarder dollar fra Europa for manglende betaling for forsvaret.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Dette er monarkene som har abdisert i EuropaSkandaler, farskapstester og rettssaker - disse europeiske monarkene har abdisert.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Advarer om svindelmetode: - Internasjonalt lureriFlere flyplasser i Europa utnyttes i ny svindel.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Engelske bøker på frammarsjEngelskspråklige bøker tar stadig større jafs av bokmarkedet både i Norge og resten av Europa. De er spesielt populære blant unge lesere.

Kilde: Klassekampen - 🏆 12. / 63 Les mer »

«Poor Things»: Måtte endre sexscene før kinopremiereStorfilmen er aktuell med Norgespremiere. I et annet land i Europa har filmen fått høyeste aldersgrense, og krav om kutt i tråd med loven.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »