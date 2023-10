Sophie Stray Spetalen ve Oskar Westerlin, kırmızı halı etkinliğinde bir araya geldi

Det er første gang Stray Spetalen og Westerlin kommer sammen på et rød løper-arrangement. Det har i flere måneder blitt spekulert i om de er et par, men duoen ville heller ikke i kveld svare på spørsmål fra VGs journalist.Foto: Frode Hansen / VG

Gjennom sommeren har Spetalen og Westerlin tilbrakt mye tid sammen og postet flere bilder av hverandre på sosiale medier.VG har tidligere spurt influencer og VGTV-profil Oskar Westerlin om vennskapet med Sophie Stray Spetalen, hvor han uttalte at de to møttes gjennom felles venner.

Sophie Spetalen er datter av en av Norges rikeste, investor Øystein Stray Spetalen. Milliardærdatteren har tidligere uttalt at hun vil satse som artist, og tidligere i sommer slapp hun

