Solberg kommenterer høringen

– Men det er vel sånn en slik høring kommer til å være. Av og til var det litt mer konklusjoner enn det var spørsmål, sa Solberg til pressen etterpå. Høyre-lederen brukte mye av tiden under høringen til å påpeke det hun mente var feil premisser i spørsmålene hun fikk. – Synes du at dette var en vanskelig seanse? Følte du at du ble grillet? spurte VGs kommentator Astrid Meland. – Jeg synes ikke det var vanskelig, men jeg skulle gjerne ha hatt mer tid til å gjennomgå enkelte av sakene.

Det er klart at hvis man konkluderer før man stiller spørsmål, da holder man egentlig bare en tale, svarte Solberg

:

BTNO: Maratonhøring på Stortinget: Seks politikere skal grilles om habilitetBåde Erna Solberg (H) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må svare på spørsmål.

Kilde: btno | Les mer »

E24: Solberg i kontrollhøring: – Kunne vært vanskelig å være statsministerErna Solberg er første politiker ut i tirsdagens habilitets-høring.

Kilde: e24 | Les mer »

DAGSAVİSEN: Solberg til kontrollkomiteen: – Jeg var inhabil i en rekke saker da jeg var statsministerTirsdag morgen startet den lange høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om habilitetssakene.

Kilde: Dagsavisen | Les mer »

NETTAVİSEN: Følg her: Erna Solberg grilles i kontrollkomiteenSTORTINGET (Nettavisen): Mandag er det maratonhøring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om de mange bruddene på habilitetsregler i regjering.

Kilde: Nettavisen | Les mer »

VGSPORTEN: Carl I. Hagen om Solberg-svar: Kan få konsekvenser for henne som statsminister i 2025Carl I. Hagen sier etter grillingen av Erna Solberg at spørsmålet om hun kan være statsministerkandidat i 2025, ligger i de borgerlige partienes hender. SVs Audun Lysbakken er sterkt kritisk til Solbergs svar.

Kilde: vgsporten | Les mer »

DAGSAVİSEN: Erna Solberg: Høringen om habilitet blir viktig for megEtter at Økokrim fredag slo fast at de ikke vil etterforske Erna Solberg eller ektemannen, er Høyre-lederen klar for høringen i Stortinget.

Kilde: Dagsavisen | Les mer »