Snøværet i gang på Østlandet – biler har kjørt av veien

Søndag kveld er snøværet på god vei på Østlandet. På E18 har to biler kjørt i autovernet, og salting og strøing er i allerede i gang.

Søndag ble det sendt ut gult farevarsel for snø for Østlandet. Varselet varer fram til natt til tirsdag.Totalt 43 mennesker har nå mistet livet etter at orkanen Otis rammet den sørvestlige kysten av Mexico.Det er en av de kraftigste stormene som har truffet landet.Guvernør i regionen Guerrero, Evelyn Salgado, opplyser samtidig at 58 prosent av Acapulco har fått tilbake strømmen.Kong Harald ble sykmeldt for en uke siden på grunn av covid-19-smitte.

Etter at kongen ble koronasyk, steppet kronprins Haakon inn som vikar og overtok alle de konstitusjonelle oppgavene fram til kongen blir frisk. Kronprinsen overtok dermed også rollen som vert under stortingsmiddagen. Han leste blant annet opp kongens forhåndsskrevne tale og brukte anledningen til å spøke litt med dét. headtopics.com

I forbindelse med flyvningen har titalls aktivister stormet flyplassen, melder flere russiske medier. Folkemengden skal angivelig lete etter israelske statsborgere, og blir satt i sammenheng med en demonstrasjon mot krigen i Gaza.

Nord-Kaukasus Koordineringssenter for Muslimer har fordømt det som beskrives som store antisemittiske demonstrasjoner i regionen de siste dagene. – Staten Israel ser alvorlig på forsøk på å skade israelske borgere og jøder uansett hvor de er, heter det i en uttalelse fra landets utenriksdepartement. headtopics.com

Leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, innrømmer promillekjøring i et innlegg på Facebook søndag kveld.

