Snøværet er avblåst

Onsdag var meteorologene krystallklare på at det var på tide å ha vinterdekk på bilen. Det ble nemlig meldt om snøvær på Østlandet til helga.. Fredag er det imidlertid klart at det ventede snøværet er avlyst for nå.. - Det blir ganske mildt, sier statsmeteorolog Julie Solvik Vågane til Dagbladet.. Vågane forklarer at det har vært skiftende prognoser inn mot helga..

I Agder kan det bli noe nedbør, som søndag kan trekke nordover mot gamle Østfold.. - Jeg kan ikke utelukke nedbør, men da blir det mer regn og sludd, ikke noe som legger seg, sier Vågane.. Også fjellområdene i Sør-Norge holder seg tørre i helga. Hun påpeker likevel at snøen vil bli liggende i de områdene hvor det allerede er snø, grunnet de lave temperaturene. . Helgas værvinnerePå Vestlandet er prognosene soleklare..

