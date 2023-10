Snøvær preger Sør- og Østlandet – politiet ber folk la bilen stå

Fra natt til mandag til natt til tirsdag er det ventet å komme 5 til 15 cm snø i blant annet Oslo, Hamar, Dokka, Kongsvinger, Kongsberg, Moss og Skien, skriverNær kysten kan nedbøren gå over til regn utover dagen. Snøværet kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser på veiene.at det ikke er store mengder snø, men at det er nok til at det blir liggende i veien.

Oslo-politiet ber dem som kan, om å la bilen stå mandag og finne andre fremkomstmidler. Ellers oppfordrer politiet om å kjøre aktsomt i morgentimene. – Vår oppfordring til bilistene i morgentimene er å kjøre etter forholdene, holde god avstand til forankjørende, samt benytte dekk som er tilpasset vinterføre, skriver politiet på

