Snøvær på Østlandet: Flere med sommerdekk har mistet førerkortet

To bilførere har fått førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt i autovernet på E18 i Asker mot Oslo i morgentimene.Senere melder politiet at en pumpebil har kjørt utfor veien og ned en skråning i Asker. Rundt 50 meter med autovern er revet vekk, ifølge politiet.

– Det har vært mye oppdrag med en del førere som ikke har vært skodd for føret som da har kjørt av veien og kollidert. Dette har ført til farlige situasjoner og stans i trafikken, spesielt på veiene inn til Oslo. Han kommer med en klar beskjed om at man må sikre at bilen har vinterdekk på.

Han forteller at de som velger å legge ut på sommerdekk risikerer å bli anmeldt og få førerkortet sitt beslaglagt. I Jevnaker har en bil kjørt av veien i en sving og havnet i grøfta. Her var det brukt vinterdekk, og føreren er uskadd. headtopics.com

De må påregnes forsinkelser på opptil 60–90 minutter på enkelte linjer, ifølge kollektivselskapet Ruter.– Beregn ekstra god tid om du må ut å reise nå i ettermiddag og kveld, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter.Trafikkoperatør Jeanette Andresen sier til TV 2 at det ligger snø på veiene og at det fortsatt snør tett enkelte steder.

