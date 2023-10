Snøtrøbbel på veiene: – Ikke føre for sommerdekk i dag

Trafikkoperatør ved Statens vegvesen, Jeanette Andresen, sier at det har lagt seg en del snø på hovedveiene på store deler av Østlandet.– Det er ikke føre for sommerdekk i dag, du kan utsette deg selv og andre for fare, du har ikke veigrep. Hvis du ikke har skiftet til vinterdekk bør du la bilen stå, sier Andresen til VG.Når temperaturen synker, er det viktig å være forberedt på veien. Her er alt du trenger å vite om vinterdekk.

– Morgenrushet er i gang. Vi forventer litt ekstra køer nå når det snør, sier Andresen rundt klokken 06.45.– En påminner om å kjøre etter forholdene, skriver de på X.På E18 i Asker, på vei inn mot Oslo, har en bil sklidd av veien og krasjet med autovernet.Bilføreren, en kvinne i 30-årene, ble ikke skadet, men fikk førerkortet beslaglagt fordi hun hadde sommerdekk på bilen.

– Det er litt snø og sludd hos oss, og det er glatt noen steder, sier operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt til VG, og ber folk om å kjøre forsiktig. I Holmestrand Vestfold og Telemark er det også snø og glatte veier, melder Sør-Øst politidistrikt. Der har en bil kjørt ut i en grøft.Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Ingrid Bentsen, sier at det vil fortsette å snø ut dagen i Oslo og østover. headtopics.com

– Det kan komme fem til 15 centimeter med snø. I Oslo har det kommet mest snø på Tryvann og Bjørnholt, sier hun til VG. I Vestfold og Telemark har det kommet mest nedbør, Våle har fått 16,4 millimeter, mens Tønsberg har fått 11,5 millimeter siden midnatt.

– Det kan komme litt snø på tirsdag, men det blir ikke mengder av det. At det er snø, når det er noen dager unna november, er ikke uvanlig. Det er litt tidlig hvis det blir liggende gjennom vinteren., sier pressevakt Cathrine Myhren-Haugen til VG.– 15 til 20 busser står på Alnabru på grunn av glatt føre. De er skodd for vinter og kjører med vinterdekk. headtopics.com

