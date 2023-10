Snø på Sørlandet – politiet advarer bilister

– Det snør i varierende grad rundt i distriktet. I området Grimstad melder patruljene at det er greit på E18, men at det det er slaps og snø på avkjøringene, skriver Agder-politiet på X/Twitter.Israel har bedt om at sykehuset al-Quds på Gazastripen evakueres umiddelbart, ifølge Palestinsk Røde Halvmåne.

Opposisjonsleder Mirza Fakhrul Islam Alamgir i Bangladesh har blitt pågrepet for avhør etter store demonstrasjoner mot landets statsminister. Én politibetjent og én demonstrant ble drept i sammenstøtene, og minst 26 politiambulanser ble satt fyr på eller ødelagt. Minst 100.000 deltok i demonstrasjonen for å kreve at statsminister Sheikh Hasina går av.

Lørdagens demonstrasjoner, arrangert av BNP og partiet Jamaat-e-Islami, var de største så langt i år, ifølge AFP-journalister på stedet, og utviklet seg etter hvert til voldelige sammenstøt. Begge partier har bedt om en landsomfattende streik søndag for å protestere mot volden.Like etter klokken 08.10 søndag morgen, opplsyer 110-sentralen Sør-Vest at brannen er slukket og at utlufting pågår. headtopics.com

Det ble tidligere søndag bekreftet at det brant i en leilighet i byggets tredje etasje, og at flere beboere ble utsatt for røyk og må ha helsebehandling.Siden fredag har internett- og telefonlinjer vært kuttet, men nå begynner nettet å vende tilbake.

– Det har skjedd en alvorlig ulykke. Sjåføren i vogntoget framstår som uskadd, men det er svært alvorlig for personen i personbilen, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt tilUlykken har skjedd cirka tre kilometer nord for Romedal på riksvei 3. headtopics.com

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 1.56 natt til søndag, da taxisjåføren meldte at han var forsøkt knivstukket av en kunde.Del

Politiet reagerer på badstue-porno:TV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Tidligere kommunikasjonssjef i Ap blir Støres midlertidige statssekretærTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Fant ulovlige stoffer i sminke rettet mot barnTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Over 200.000 mindreårige kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i kirken i Spania, viser rapportTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Gisseldramaet: Avdøde har status som siktetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Trafikkulykke i Trøndelag: – Fremstår alvorligTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕