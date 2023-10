Smykkene som setter SPOR

- Jeg tenkte at dette måtte være meningen. Et kall, minnes Signe Schinneller (49) da hun første gangen kom til Rosendal, den vesle bygda på Vestlandet.. Hun hadde leilighet på Sandaker i Oslo, og var en ettertraktet interiørstylist. Som følge av at hun var med i TV-programmet «Sinnasnekkern» reiste hun land og strand rundt for å holde foredrag om stil, interiør og redesign-konseptet «Resignert»..

For noen år siden valgte hun derfor å gjøre opp med fortiden, og fortalte sin historie offentlig.. - Jeg prøvde å være takknemlig for livet, for karrieren i Oslo og leiligheten jeg bodde i. Men jeg fulgte ikke hjertet. Det var noe som manglet, noe som ikke var på plass i meg selv. Jeg måtte bryte ut av alt det vante, og jeg gjorde noe med det, forteller Signe..

