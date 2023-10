SMS-en fra moren som endret alt for Kari Nessa Nordtun

(A-magasinet) En tekstmelding fra moren som lå hjemme etter kreftoperasjon, var det som skulle til for at Kari Nessa Nordtun sa ja til Støre.Buttons, T-skjorter og plakater med Arbeiderpartiets slagord var å se overalt i Stavanger by før valget. Kari Nessa Nordtun (37) hadde en plan A, B og C. Det var å fortsette som ordfører i Stavanger.

«Takker nei om statsministeren ringer», skrev lokalavisen. Til tross for at hun i lang tid var blitt kalt Arbeiderpartiets nye stjerne, var valgt inn i partiets sentralstyre og ble satt til å lede energiutvalget.

Likevel: Hun hadde ingen rikspolitiske ambisjoner. «Å bo og jobbe i Oslo har aldri virket særlig forlokkende», sa hun.

Brenna tok feil om nivådelt skole, hva tenker du, Nessa Nordtun?DEBATT: Lykkelige barn er et nettverk for foreldre med evnerike barn. Foreningen er politisk uavhengig, med barna og barnekonvensjonen i fokus i skoledebatten. Les mer ⮕

Nordtuns nye fraværsregler er en oppskrift på å tvinge flere syke elever på skolen og å kvele politisk engasjementDEBATT: Jeg tror ikke det bare var jeg som ble sjokkert da Kunnskapsdepartementet med Kari Nessa Nordtun i spissen la frem sitt forslag til nye fraværsregler. Det nye regelverket er absolutt og gir ingen unntak. Les mer ⮕

Australia: SMS-avsløring etter drapetGjerningspersonen skal ha sendt en tekstmelding til Lilie James' (21) far etter drapet. Les mer ⮕

Savnet kvinne etter Hamas-angrep er død, ifølge morenMoren til den tysk-israelske kvinnen Shani Louk, som har vært savnet siden Hamas-angrepet på en musikkfestival, sier hun har fått vite at datteren er død. Les mer ⮕

Moren til Mina og Mille (16): – Jeg håper politikerne kan overbevise megKirsti Skogsholm mistet tvillingjentene sine til en overdose i vinter. Hun er ikke overbevist av den nye barnevernsrapporten, men har håp om endring. Les mer ⮕

Moren til Mina og Mille (16): – Jeg håper politikerne kan overbevise megKirsti Skogsholm mistet tvillingjentene sine til en overdose i vinter. Hun er ikke overbevist av den nye barnevernsrapporten, men har håp om endring. Les mer ⮕