Smerter i underlivet har gjort meg sengeliggende. Da føles det tøft å måtte vente inntil et halvt år

Jeg ser et helsevesen som skriker etter muligheten til å hjelpe pasientene sine. La dem få gjøre jobben sin i stedet for å hele tiden pålegge dem ekstra oppgaver og kutte i deres ressurser.Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er til vanlig en frisk 38-åring i full jobb og deltidsstudent. Men nå har jeg vært sengeliggende i sju-åtte uker, som følge av denne eggstokken, og kan risikere å måtte vente i opptil 30 uker til. Ulike plager knyttet til kvinnehelse har over mange år gitt meg flere hundre sykemeldingsdøgn som følge av smerter og/eller operasjoner relatert til plagene. Og det er før dagens situasjon oppstod.

Legene ved Kvinneklinikken på SUS er enige i at eggstokken må bort, slik som også privatpraktiserende gynekolog og fastlege er. Alle er enige i at jeg må fjerne eggstokken. Jeg leser innlegg på innlegg i avisene fra både leger og sykepleiere som bekrefter det jeg ser - det er ikke nok ressurser i helsevesenet i dag. headtopics.com

Jeg vil poengtere at jeg ikke anklager verken leger eller sykepleiere ved Kvinneklinikken, da jeg ved nesten alle konsultasjoner og innleggelser har møtt forståelse og medfølelse. Det er ikke legene eller sykepleierne som er problemet her. Jeg vil derimot rose 95 prosent av alle ansatte ved Kvinneklinikken jeg har møtt - det er flinke og omtenksomme mennesker som ser meg og prøver å hjelpe meg.Men noe er galt med organiseringen av helsevesenet.

Jeg tror vi kan alle være enige om at de samfunnsøkonomiske kostnadene for meg, for arbeidsgiver og NAV, og for samfunnet er enorme. Og dette skal da systemet betale for i inntil seks måneder til. Og dette er bare de samfunnsøkonomiske kostnadene, hva med de psykososiale konsekvensene for både meg og de rundt meg? headtopics.com

