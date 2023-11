Småbarnsmor våknet av rop og banking på døren. Jødisk leder: – Hatbølgen vi føler nå, er den største siden krigen.

– De gjorde det så hardt at det ristet i veggen, og jeg var livredd for at de ville klare å komme seg inn, forteller kvinnen. – Det er ubehagelig, fordi vognen sto helt oppe i fjerde etasje, og man må ha nøkkel for å komme inn i oppgangen. Naboen i samme etasje har også vognen sin stående utenfor døren, men den var ikke ødelagt på noen måte.– Den hatbølgen vi føler nå, er den største siden krigen. Det er mange familier som vurderer å flytte fra Norge. Til Israel av alle steder.

Bahar beskriver at jøder i Norge sletter sosiale medier og at jødiske barn opplever å bli hetset på skolen. Det forteller kvinnen, som ikke ønsker at vi bruker navnet hennes. Hun sier at mezuzaen er et hellig symbol. Å rive ned en mezuza, kan sammenlignes med å rive ned et kristent kors og kaste det på bakken, forteller hun.

Hun er veldig trist over situasjonen i Israel og på Gaza og understreker at hun føler med sivile både på palestinsk og israelsk side.sier at de har en god dialog med Trossamfundet om sikkerheten til jøder i Oslo.

De har også gjort ekstratiltak knyttet til den israelske ambassaden og sier at de ved behov vil justere deres tilstedeværelse i tråd med situasjonen.

