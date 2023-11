Småbarnsmor våknet av rop og banking på døren. Jødisk leder: – Hatbølgen vi føler nå, er den største siden krigen.

– De gjorde det så hardt at det ristet i veggen, og jeg var livredd for at de ville klare å komme seg inn, forteller kvinnen. – Det er ubehagelig, fordi vognen sto helt oppe i fjerde etasje, og man må ha nøkkel for å komme inn i oppgangen. Naboen i samme etasje har også vognen sin stående utenfor døren, men den var ikke ødelagt på noen måte.– Den hatbølgen vi føler nå, er den største siden krigen. Det er mange familier som vurderer å flytte fra Norge. Til Israel av alle steder.

Bahar beskriver at jøder i Norge sletter sosiale medier og at jødiske barn opplever å bli hetset på skolen. Det forteller kvinnen, som ikke ønsker at vi bruker navnet hennes. Hun sier at mezuzaen er et hellig symbol. Å rive ned en mezuza, kan sammenlignes med å rive ned et kristent kors og kaste det på bakken, forteller hun.

Hun er veldig trist over situasjonen i Israel og på Gaza og understreker at hun føler med sivile både på palestinsk og israelsk side.– Vi har fokus på økt sikkerhet ved samlingspunkter for norske borgere som tilhører den jødiske minoriteten i vårt distrikt. I tillegg har vi økt fokus på sikkerhet for synagogen i Oslo, sier stabssjef Harald Nilssen ved Oslo politidistrikt.

– Per nå har vi ikke registrert noen spesiell utvikling knyttet til anmeldelser i Oslo politidistrikt. Vi ber dem som utsettes for hendelser anmelde dette til politiet, sier Nilssen.

