Småbarnsmor Elise om amme-stopp: – Det føles så feil

Elise Landa (44) ammer fortsatt sin 11 måneder gamle datter, til tross for at hun jobber fulltid. Hun føler et press for å slutte å amme fra forskjellige hold.Daglig leder i Ammehjelpen, Stine Treider Arnesen, mener Norge har en lang vei å gå for å gi kvinner full nytte av reell ammefri.– Jeg føler nesten det er skambelagt å snakke om amming og ammeslutt, det er hvert fall et veldig sårt tema for mødre, sier Elise Landa.

Solveig er født i november og måtte begynne i barnehagen da hun var ni måneder fordi det er barnehageopptak én gang i året. Hvis hun skulle ventet slik foreldrene egentlig ville, hadde hun vært ett år og syv måneder, forklarer Elise.

– Det er dårlig med god søvn, men det føles så feil å la være også «bare» fordi jeg må jobbe. Det er for tidlig å gi slipp selv om hverdagen egentlig ikke tillater det, sier hun og fortsetter: AMMESTUND: – Behovet for morsmelk blir jo nesten større når de begynner i barnehagen. De små barna trenger kosen og trøsten, i tillegg til næringsstoffene for å bygge opp immunforsvaret, sier tobarnsmoren. headtopics.com

Slik det er nå må barnet i barnehagen ved syv til åtte måneders alder, mens Helsedirektoratet anbefaler å amme i minst ett år, helst lenger, påpeker hun. Hun synes det er trist at kvinner føler at arbeidsstart står til hinder for ammeforløpet, og mener Norge fortsatt har en lang vei å gå.

Hun sier det er en kjent situasjon at kvinner får anbefalt ammeslutt for at barnet skal kunne sove natten gjennom, og for at mor skal på jobb.

Helsefagarbeider sparer 100.000 kroner i året- Det betyr ikke at det må være slutt på ferier og kos. Les mer ⮕

Jeg driter i hagen dinIkke fordi jeg liker det, men det er den eneste muligheten. Les mer ⮕

Skikonfliktene: Det handler om pengerDet gjør inntrykk når en 23-åring ikke orker mer. Ligger det noe annet bak? Les mer ⮕

Snøværet er avblåstDet ser ut til at det varslede snøværet lar vente på seg. Les mer ⮕

Finansminister Vedum, det var ikke støy, det var ramme alvor. Men litt «støy» på en fredag, det går!Skriver som privatperson, men er administrerende direktør i Laco AS og har gjennom det flere styreverv i norsk sjømatindustri. Les mer ⮕

Skøytesporten står uten TV-avtale like før sesongstart– Det vil være litt rart hvis det ikke er noen som sender det på TV, sier Sverre Lunde Pedersen om situasjonen idrettene er i nå. Les mer ⮕