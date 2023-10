Sliter med å synes synd på utøvere som tjener millioner, og går glipp av en ekstra

Granerud forteller til TV 2 at det var toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen som ga ham motivasjon til å skrive en egen kronikk.

– Å kjøre på med det som oppleves som mobbekampanjer hvor man får stempel som egoistiske, gullgravere og ikke opptatt av fellesskapet, når virkeligheten er noe helt annet. Man skulle tro hvert fall fra personer som jobber i Olympiatoppen skulle sette seg inn i saken før de uttaler seg på måten de gjør, sier Frölich Braathen.

«Som toppidrettssjef vil jeg advare mot alle forsøk på å velte «vi»-kulturen og fellesskapstenkningen.»– Du ser ikke noe annerledes på det når en av enerne gir seg i dag? En konflikt som har preget alpinlandslaget i flere år, og som har ført til at Braathen har mistet gleden ved å konkurrere.Sakskomplekset strekker seg flere år tilbake i tid, og omhandler spørsmålet om i hvor stor grad utøverne har rett på egne markedsrettigheter, også kalt bilderettigheter. headtopics.com

– At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter. Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet.– Det har vært en ekstremt respektløs behandling, var ordene Braathen brukte om skiforbundets håndtering av utøverne i konflikten rundt utøveravtalen.

Les mer:

tv2sport »

Granerud om Braathen-nyheten: – Lucas som taper mest på å legge oppSkihopper Halvor Egner Granerud forsvarer den samme landslagsmodellen som er årsaken til at Lucas Braathen nå sier han legger opp som 23-åring. Les mer ⮕

Rekordmange sliter med å betale: – Antall purringer øker og flere får lånet sitt oppsagtMange har problemer med å betale på studielånet sitt, og flere har fått lånet sitt oppsagt av Lånekassen. Les mer ⮕

Ny offensiv: Derfor sliter Russland akkurat nåRussland skal ha lidd rekordstore tap i sin siste offensiv. Oberstløytnant og forsker ved krigsskolen, Trygve Smidt, mener russernes styrker er dårlig trent. Les mer ⮕

Kritisk til bankenes ekstreme inntjening, mens folk sliterBankene kommer ikke til å senke rentene av fri vilje, derfor må en regulering av banksektoren på plass, mener Andrea Thorup, som arbeider for å omstille pengesystemet. Les mer ⮕

Politimannen sliterNon Stop - En politimann gjør en rutinesjekk på en bil i veikanten da en bil i motgående kjørefelt mister kontroll og sklir i retning av pilitimannen Les mer ⮕

Everton trenger fart og kreativitet fra BarcelonaBrasilianeren kom til Camp Nou fra Bordeaux forrige sommer. Etter kort tid viste det seg at spiller og klubb ikke er kompatible. Dette har fått klubber fra ulike kontinenter til å innbille seg om at Malcom egner seg bedre hos seg. Les mer ⮕