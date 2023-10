Slik svarer sponsoren

– Det var en trist nyhet å få at en så god alpinist som Lucas velger å legge opp, skriver sponsorsjef Petter Svendsen i en uttalelse til TV 2.

Faren til Braathen, Bjørn Frölich Braathen, forteller at han sendte en melding til Ryste like før pressekonferansen for. Braathen sier at han tok avgørelsen for tre-fire uker siden. Først torsdag kveld ga han lagkameratene beskjed. – Jeg tok vel avgjørelsen for tre-fire uker siden. sier Braathen.

Bakkes avtale med Lillestrøm strekker seg ut sesongen. Tiden i Lillestrøm har gitt mersmak, avslører han. Paret røk med settsifrene 3-6, 7-6 (7-5), 6-10 for japanske Miyu Kato og indonesiske Aldola Sutjiadi. Tidligere i turneringen ble det tap mot kinesiske Wang Xiyu/Zu Yifan (3-6, 2-6). headtopics.com

Ulykken som kostet Jamnik livet, skjedde i Botsheitunnelen i Strand 11. august i fjor. Den 19-årige sloveneren ble påkjørt mens hun gikk på rulleski. Føreren mente ulykken skyldtes lysforholdene i tunnelen og erkjente ikke straffskyld.

Den 48-årige Liverpool-legenden erstattes av tidligere Real Madrid- og Spania-angriper Michel. Han har tidligere trent Sevilla og Marseille. Men deretter overtok Flyers fullstendig. De scoret tre mål og fastsatte dermed sluttresultatet til 6-2. headtopics.com

