Slik skal Støre-regjeringen unngå habilitet-uføre igjen

Reglene og rutinene for å vurdere habilitet har blitt flombelyst gjennom sommeren og høsten etter at flere regjeringsmedlemmer har måttet gå av som følge av brudd på disse. Her fra da statsminister Jonas Gahr Støre var på vei ned fra talerstolen etter at tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen gikk.

I Støres regjering er det stabssjef Kristine Kallset (Ap) som har hatt ansvaret for at disse blir gjennomført. Til tross for alle habilitetssakene som har preget norsk politikk den siste tiden, så mener stabssjef Kallset først at det ikke er «naturlig å gå inn i detaljer fra samtalene».skal ektefellers aksjer ikke ha vært tema i samtalen med Anniken Huitfeldt, som i måtte gå av som utenriksminister blant annet som følge av ektemannens aksjehandel.

– Det er klart sakene i sommer og høst har påvirket samtalene, akkurat som de har bidratt til at vi har kunnet tydeliggjøre innholdet i den politiske håndboken. Samtalene har hele tiden vært i utvikling og nye temaer kommer til. Det vil samtidig aldri være mulig å gjøre en helt uttømmende bakgrunnssjekk, sier Kallset. headtopics.com

– Jeg har sett at det er jobb å gjøre med rutinene, systematikken og den enhetlige tilnærmingen til dette på tvers av hele departementsfellesskapet, og det holder vi på med, sa Støre på pressekonferansen forrige uke.Kongen i statsråd

Er en statsråd inhabil i saker som omhandler for eksempel delvis statseide Hydro ved en anledning, så kan man neste gang en lignende sak skal behandles, vurdere om det har skjedd endringer som gjør at man ikke lenger er inhabil - eller fremdeles er det.SMK har innført lik opplæring av politisk ledelse når nye statsråder tiltrer. Det er felles føringer for de innledende samtalene mellom embetsverket og politisk ledelse i alle departementene. headtopics.com

