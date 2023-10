Slik mister vi viktige stemmer

Siste del av bydelsutvalgmøtet i Søndre Nordstrand torsdag 19. oktober ble ledet av nestleder Sarah Gaulin. Det ble også hennes siste møte som lokalpolitiker. Nå flytter nemlig den profilerte politikeren fra bydelen. Begrunnelsen er nitrist: Hun føler seg ikke lenger trygg i nabolaget der hun har bodd og engasjert seg, etter det hun beskriver som gjentatte trusler fra gjengmiljøet på grunn av hennes engasjement..

Politiet bekrefter til Aftenposten at de i 2020 mottok en anmeldelse fra Gaulin vedrørende steinkasting på egen bopel, og sier at saken ble henlagt på grunn av manglende kapasitet.. Dette er uholdbart. Trusler og sjikane mot politikere er et demokratisk problem. Problemet har økt i omfang de siste åra. En rapport fra Politihøgskolen viser også at det har vært en dobling av politikere som vurderer å slutte som følge av trusler..

