Slik mener utvalget Norge skal nå klimamålet for 2050

Les mer:

Teknisk »

Klimautvalget 2050: Vil stanse norsk oljeutvinningI dag fikk den ferske klima- og miljøministeren, Andreas Bjelland Eriksen (Ap) veikartet Klimautvalget 2050 har tegnet opp. Les mer ⮕

Slik ble Norge varslet om ulovlige adopsjons-betalingerOm lag 50.000 norske kroner. Det måtte norske par betale direkte til barnehjem i Colombia for å få adoptere et barn. Les mer ⮕

Netto null klimautslipp i 2050, hva betyr det?Vi hører ofte at vi må nå «netto null» klimagassutslipp i 2050 for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til rundt to grader. Da må den gl... Les mer ⮕

Ny storbank utfordrer DNB: Slik skal hun kapre kunder i storbyeneNy storbank utfordrer DNB: Slik skal hun kapre kunder i storbyene Les mer ⮕

Forklarte seg også i tingrettenSlik ser broen på en Nansen-klasse fregatt ut. Les mer ⮕

Ny storbank utfordrer DNB: Slik skal hun kapre kunder i storbyeneNy storbank utfordrer DNB: Slik skal hun kapre kunder i storbyene Les mer ⮕