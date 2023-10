Slik kan teknologigigantene tvinges til å verne pressefriheten

I 2015 ba Aftenposten Mark Zuckerberg (t.v.) om å respektere redaksjonelt innhold. I 2023 blir dette ikke bare et ønske, men et krav, skriver innleggsforfatterne. Til høyre: Elon Musk.Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordanav avisens innlegg med Nick Uts ikoniske bilde fra Vietnam.

Aktørene må innføre nødvendige tiltak og skrive inn vern av pressefriheten i sine brukervilkår. Dersom et redaksjonelt innlegg slettes eller begrenses, må dette begrunnes. Redaksjonelle medier kan klage på beslutningen og varsle norske tilsynsmyndigheter om brudd på DSA.(EMFA). Den pålegger plattformene å innføre systemer for å motta slike klager, som så må behandles uten unødig opphold.

Alle landene i det indre markedet har plikt til å ha en nasjonal koordinator med ansvar for å håndheve DSA.står klar til å ta rollen som koordinator for dokumentering og håndheving av regelverket i Norge. Dette har også Mediebedriftenes Landsforening (MBL) tatt til orde for. headtopics.com

Medietilsynet prioriterer arbeidet med pressefrihet på globale plattformer høyt. Vi har sammen med andre europeiske mediemyndigheter jobbet aktivt for å påvirke utformingen av de nye regelverkene.Derfor er det viktig at medievirksomhetene dokumenterer alle inngrep i pressefriheten. Slik er tilsynsmyndighetene godt rustet å følge opp sakene videre.

Det beste kortet vi har for å sikre redaksjonelt innhold på de globale plattformene, ligger i grundig dokumentasjon av brudd på de nye EU-forordningene og effektiv håndheving av regelverket. Slik kan plattformene tvinges til å verne redaksjonelt innhold. headtopics.com

I 2015 ba Aftenposten Mark Zuckerberg om å respektere redaksjonelt innhold. I 2023 blir dette ikke bare et ønske, men et krav.

