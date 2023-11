Slik forklarer Norse-sjefen aksjesmellen

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

E24: Dette skjer i dag: Norse-resultat og europeisk inflasjonFlyselskapet kommer med sine tall i ettermiddag. Her får du en oversikt over hva du burde følge med på i dag!

Kilde: e24

E24: Norse Atlantic varsler strategisk gjennomgangI tredje kvartal tjente Norse Atlantic Airways penger, men kvartalsrapporten byr også på flere andre nyheter.

Kilde: e24

E24: Norse-ledelsen har et forklaringsproblemBørskommentator

Kilde: e24

DN_NO: Flere Norse-milliarder flyr opp i røyk – trenger mer pengerFlere Norse-milliarder flyr opp i røyk – trenger mer penger

Kilde: DN_no

TV 2 NYHETENE: Fagermo forteller om agentpressetSlik presser agenter klubbene.

Kilde: TV 2 Nyhetene

TV 2 NYHETENE: Hudfletter mediene - slik svarer de på kritikkenMagdi fra Karpe har sparket i gang debatten om norsk mediedekning av krigen i Midtøsten. Nå svarer redaktørene for seg.

Kilde: TV 2 Nyhetene