Slik får du mer varme ut av peisen

Den bruker verken strøm eller batteri, og drives kun av varmen som stråler fra vedovnen - noe den gjør veldig stillegående. Etter kun få minutter vil du kjenne varmen spre seg utover i rommet.. Da er det bare å toppe den koselige stemningen med et eller flere duftlys og kubbelys. Kanskje mens du ligger tullet inn i et deilig pledd med hette og armer på en myk saueskinnspels foran peisen..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SMPNO: Ut med andakt, inn med bannskapDette innlegget blir skrive den siste veka at det er morgonandakt på NRK P1.

Kilde: smpno | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Fagermo forteller om agentpressetSlik presser agenter klubbene.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Marcus & Martinus: Marcus Gunnarsen: Slik møtte han kjæresten- Hvis jeg skulle møte noen slik, så måtte jeg føle at det var det rette. Og det følte jeg da, forteller en åpenhjertig Marcus Gunnarsen.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

ITAVISEN: Slik ser den utEn av de første kundene i USA har skaffet nye Playstation 5 som er mindre enn originalen. Se bildene som sammenligner den med den store.

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Hudfletter mediene - slik svarer de på kritikkenMagdi fra Karpe har sparket i gang debatten om norsk mediedekning av krigen i Midtøsten. Nå svarer redaktørene for seg.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

E24: Slik forklarer Norse-sjefen aksjesmellenGründer og toppsjef Bjørn Tore Larsen og de andre aksjonærene må se aksjen falle kraftig på Oslo Børs. Her er hans forklaring.

Kilde: e24 | Les mer ⮕