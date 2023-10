Slik er den nye lederen av «Huset». – Republikanerne har valgt en Maga-disippel.

Den nye lederen av «Huset» har stemt mot støtte til Ukraina, og han avviser kvinners rett til abort. Men han støttet Donald Trumps forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020.

Etter en lang og kaotisk prosess ble Mike Johnson til slutt valgt til speaker i Representantenes hus i USA. Han var den fjerde republikanske kandidaten til å overta det mektige vervet etter at Kevin McCarthy ble avsatt i begynnelsen av oktober. Inntil nå har 51 år gamle Johnson holdt en lav profil i Kongressen.– Republikanerne har valgt en Maga-disippel for å fremme en ekstrem agenda i Huset på bekostning av familier fra middelklassen, hevdet representanten Suzan DelBene.og bevegelsen til tidligere president Donald Trump.

– Jeg tror han kommer til å bli en fantastisk speaker, sa ekspresidenten i forkant av avstemningen der Johnson ble valgt. I den grad Johnson har markert seg før nå, er det kanskje primært som Trump-tilhenger. Han støttet Trumps forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020.CNN.Han nektet å svare da han fikk spørsmål om saken på en pressekonferanse onsdag kveld, etter å ha blitt valgt til speaker av det republikanske flertallet i «Huset».– Hold munn, ropte representanten Virginia Foxx fra North Carolina. headtopics.com

Noe av det første Johnson gjorde som speaker, var å fremme en resolusjon med sterk støtte til Israel i krigen mot Hamas. Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall. Men Johnson har vært langt mindre interessert i å støtte Ukrainas forsvarskrig mot Russland. Flere ganger har han stemt imot støtte til Ukraina, skriverSelv fremhever Johnson sin sterke kristne tro og konservative linje i flere sosiale spørsmål.Før han ble kongresspolitiker, kjempet han i en årrekke mot å gi nye rettigheter til LHBT-personer.I likhet med mange andre republikanere har Johnson avvist forskningen på menneskeskapte klimaendringer.

