Slik ble Norge varslet om ulovlige adopsjons-betalinger

Norske par som adopterte barn fra Colombia, India, Kina og Taiwan måtte betale store donasjoner til barnehjem, ifølge tilsynsrapporter.

Professor i rettsvitenskap ved Oslo Met, Julia Köhler-Olsen, får assosiasjoner til menneskehandel, og kritiserer norske myndigheter for ikke å gripe inn tidligere. Likevel gikk det 11 år fra norske myndigheter først ble varslet om donasjonene i 1994 til de satte en stopper for dem i 2005.Barnehjem krevde å få pengene satt inn på utenlandsk konto– Jeg får assosiasjoner til menneskehandel, sier sier professor i rettsvitenskap ved Oslo Met, Julia Köhler-Olsen etter å ha fått kjennskap til innholdet i rapportene.

De viser at norske par som adopterte barn fra Colombia, Kina, Taiwan og India måtte gi store pengegaver til barnehjem. I 2002 var donasjonen til kinesiske barnehjem 3000 amerikanske dollar - om lag 26.400 kroner. Summen hadde vært den samme i “alle år”. Men det ble ikke ført detaljert kontroll med bruken, står det i rapporten.På tilsynsreise i Taiwan i 2015 ble norske myndigheter advart om at barnehjem var helt avhengig av donasjon fra utenlandsadopsjon - noe som innebar en risiko for at innenlandsadopsjon ble nedprioritert. headtopics.com

– Men disse varslene er jo allerede kjent for departementet - i og med at de står i rapporter som er levert til dere?

