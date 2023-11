Slaktes for pandemihåndteringen: - Lo av Italia da covid-19 kom

Det avslører tidligere visestatssekretær og etikksjef Helen MacNamara, som onsdag vitnet i en høring for komiteen som gransker myndighetenes håndtering av koronapandemien og «partygate»-anklagene. MÅTTE SVARE: Tidligere etikksjef under Boris Johnsons regjering i Storbritannia måtte onsdag svare en komite som gransker pandemihåndteringen. Foto: AFP / NTB

– Det var ett møte der vi absolutt fulgte veiledningen til punkt og prikke, og det var statsrådsmøtet, og alle klaget over det, sier MacNamara, ifølge Den tidligere visestatsministeren beskriver kulturen i Downing Street nr. 10 som «giftig, macho og sexistisk», hvor kvinners perspektiver på aktuelle problemstillinger ikke ble lyttet til under beslutninger.Ryktene om de mange festene i Downing street har surret i lang tid, og perioden har blitt omdøpt til «partygate» av flere medier.

RÅDGIVER: En av Boris Johnsons topprådgivere under statsministerperioden var Dominic Cummings, som vitnet for komiteen tirsdag. Foto: TOLGA AKMEN / NTB.Under dagens høring kom MacNamara med et stikk til daværende statsminister Boris Johnson, og fortalte at han gikk rundt med en «blærete selvtillit».

SLAKT: Johnsons tidligere kommunikasjonssjef, Lee Cain, slaktet den tidligere statsministeren under høringen tirsdag. Foto: BELINDA JIAO / NTB.

